Politici lezen voor op duurzaamheidsdag

Burgemeesters, wethouders en raadsleden hebben op 45 Zeeuwse basisscholen voorgelezen uit de verhalenbundel 'De kracht van nieuwe energie'. Dat was ter ere van de 10e landelijke Dag van de Duurzaamheid.

De voorleesactie is een manier om kinderen te betrekken bij duurzaamheid. Het verhaal dat ze te horen krijgen is speciaal voor de duurzaamheidsdag geschreven. Het nodigt volgens de initiatiefnemers uit tot doorpraten over duurzaamheid en de wereld om ons heen.

De Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober is het grootste duurzaamheidsevenement dat in Nederland wordt georganiseerd. Honderden bedrijven, organisaties, overheden en particulieren laten zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk, maar zeker ook leuk en inspirerend is.

Lees ook: