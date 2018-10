GOES-verdediger Van Hecke moet onder het mes

Klaas van Hecke in actie tegen Westlandia (foto: René van der Vliet)

"Ik had het zelf niet verwacht en ben er best van geschrokken", laat Van Hecke weten. "Er zit een gebroken stukje kraakbeen in mijn knie. Dat moet teruggezet of verwijderd worden." Een kijkoperatie moet de klachten van Van Hecke verhelpen. Hoelang de rechtsachter uit de roulatie is, is nog even afwachten. "Dat ligt er aan of het verwijderd of teruggezet moet worden. Terugzetten is in principe het beste voor de knie, maar dan moet er nog bot aan het kraakbeen zitten. Maar dan zal het herstel drie maanden zijn." Als het stuk kraakbeen verwijderd moet worden dan ligt Van Hecke er vanaf de operatie nog zeker zes weken uit.

"Zo is bijna iedereen fit en zo zijn er ineens twee man langdurig geblesseerd", zegt Van Hecke. De verdediger doelt naast zijn eigen blessure op de zware blessure van spits Daniël Wissel, die deze te horen kreeg dat hij tot het einde van het seizoen uit de roulatie is.

Rick de Punder blijft kwakkelen met zijn enkelblessure (foto: Orange Pictures)

Ook Rick de Punder is nog altijd geblesseerd. De verdediger raakte in de voorbereiding geblesseerd aan zijn enkel in de oefenwedstrijd tegen Panathinaikos. "Er is een aantal röntgenfoto's gemaakt, maar daar was niks op te zien. Ik heb nu contact met een sportpoli." De Punder wil graag weten wat het is, zodat hij een behandeling kan starten. "In het dagelijks leven heb ik er ook last van dus er zit zeker iets niet goed."