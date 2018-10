Roompot gaat omstreden vakantiehuisjes exploiteren

Huidige gasten helemaal niet blij met plannen (foto: Omroep Zeeland)

Op vakantiepark Visserskreek in Wolphaartsdijk komen 280 vakantiehuisjes. Het plan is om daar in januari 2020 te beginnen met bouwen. Op camping Duinrand in Burgh-Haamstede gaat het om 200 luxe huisjes.

Machiel Blom van Leisure2B laat weten 'zeer verguld' te zijn met de samenwerking met Roompot. "Dat Roompot Vakanties met ons in zee wil zegt ook iets over de kwaliteit die wij voorstaan."

Tegen de plannen van Leisure2B bestaat veel weerstand van de huidige gasten van beide campings. Zij willen helemaal niet weg van huidige plekje en hebben geen goed woord over voor de plannen om stacaravans te laten wijken voor huisjes. De campinggasten hebben een beroep gedaan op de provinciale en gemeentelijke politiek.

