Zeeuwse koeien leveren het meeste geld op

(foto: Omroep Zeeland)

De melk van de Zeeuwse koeien was het afgelopen boekjaar goed voor een Economisch Jaarresultaat (EJR) van 2.274 euro per koe. Tweehonderd euro per koe meer dan het landelijk gemiddelde.

Vergeleken met andere provincies telt Zeeland vrij weinig melkveebedrijven: het zijn er maar 182. Maar de Zeeuwse bedrijven zijn als het om productie gaat de koploper in Nederland. Flevoland staat op twee,