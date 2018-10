Vlissingen wil wrak dat al decennia olie lekt nu toch écht laten weghalen

Spyros Armenakis (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De Vlissingse stranden hebben een Blauwe Vlag gekregen, omdat ze goed worden schoongehouden, maar iedere keer dat er olie uit het wrak lekt, moeten die vlaggen weer gestreken worden. Dat is slecht voor het imago van de Vlissingse stranden, vindt de gemeente. Daarom vraagt het dagelijks gemeentebestuur nu in een brief aan Rijkswaterstaat Zee en Delta om het oude oorlogsvrachtschip op te takelen.

Westerstorm

Het schip de S.S. Spyros Armenakis is in februari 1965 gezonken voor de boulevard van Vlissingen. Het vervoerde steenkool van Engeland naar Terneuzen, maar bij westerstorm brak het schip in tweeën op de Nolleplaat.

Plek waar Spyros Armenakis is gezonken (foto: Omroep Zeeland)

De olietanks van het wrak zijn al leeggepompt, maar uit de roestende leidingen komt nog altijd olie vrij. Het schip valt langzaam in brokstukken uiteen en lekt met name bij warm weer olie. Dat is nu juist de periode dat de stranden vol strandgangers zitten, dus vindt Vlissingen dat het wrak alsnog geborgen moet worden.

Miljoenen euro's

Na een eerdere lekkage in 2014, waarbij de gelekte olie aanspoelde op de Vlissingse stranden, was er ook al een oproep om het wrak te bergen. Toen was volgens dezelfde gemeente Vlissingen de berging te duur. Dat zou miljoenen euro's kosten, was toen de inschatting.

