Rutger Schonis nu het vierde Zeeuwse Tweede Kamerlid

Rutger Schonis met Alexander Pechtold op het D66-congres (foto: Omroep Zeeland)

De beëdiging van Schonis was een korte plechtigheid bij het begin van de plenaire middagvergadering. Eerst kwam SP-Kamerlid Renske Leijten aan het woord. Als voorzitter van de Commissie voor Onderzoek van de Geloofsbrieven meldde zij officieel dat er geen bezwaar is tegen Schonis als parlementarier. Daarna liet Kamervoorzitter Arib hem de belofte afleggen en wenste Rutger Schonis vervolgens veel succes.

Rutger Schonis is in de D66-fractie de opvolger van de opgestapte leider Alexander Pechtold. Hij heeft die plaats te danken aan de 23e plaats op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 15 maart. Na het doorschuiven van drie Kamerleden naar het kabinet was het aan de beurt toen de zetel van Pechtold vrij kwam.

In de Tweede Kamer zitten nu vier Zeeuwen. Behalve Rutger Schonis zijn dat Joba van den Berg (CDA) en de VVD'ers André Bosman en Tobias van Gent.