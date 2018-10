Pas op: inbrekers houden ook van daglicht

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

In de eerste negen maanden van 2013 werd er nog 1011 keer in Zeeuwse woningen ingebroken. De jaren daarna ging het hard omlaag. In de eerste maanden van vorig jaar was dat aantal al gedaald naar 455 en per 1 oktober van dit jaar stond de teller op 421. Het zakt dus niet meer zó snel. Op de Bevelanden en in Zeeuws-Vlaanderen is er de eerste negen maanden van dit jaar zelfs een lichte stijging waarneembaar.

Grafiek

Ga met de muis over de kolommen voor het aantal inbraken per jaar per regio. Er is alleen een vergelijking gemaakt tussen de eerste negen maanden van ieder jaar, omdat inbraken seizoensgevoelig zijn en de statistiek van 2018 uiteraard nog niet compleet is.

De (lichte) voorkeur voor inbreken op klaarlichte dag verschilt per gemeente. In Terneuzen ligt de inbraakpiek inderdaad sterk in de uren overdag. Dat geldt ook voor Vlissingen en Middelburg, hoewel daar ook de avonduren tussen zes uur en middernacht nog tamelijk sterk vertegenwoordigd zijn. Op Schouwen-Duiveland ligt de inbraakpiek juist op de uren tussen twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds.

Aantal inbraken lager

In alle andere gemeenten lijkt er geen voorkeur voor de dieven voor de dag of de nacht. Maar daar is het aantal inbraken ook lager dan in de genoemde gemeenten.