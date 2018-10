Rechter beslist over twee weken over de 260 arbeidsmigranten op Marina Beach

Huiseigenaren wil dat gemeente optreedt tegen arbeidsmigranten op Marina Beach (foto: Omroep Zeeland )

De hele vraag draait om het bestemmingsplan van het terrein van Marina Beach. Volgens de gemeente is het duidelijk: het doel is recreatie en daar valt permanente bewoning door arbeidsmigranten uit onder meer Spanje, Polen, Italië en Bulgarije niet onder. Volgens de Oostappen Groep ligt het anders. Zij vinden dat ze 'vormen van huisvesting' aanbieden. Ook werpen ze op dat ze met toestemming van de gemeente eerder ook vluchtelingen hebben gehuisvest.

Dwangsom van 100.000 euro

De gemeente Terneuzen heeft in juni aangegeven dat de arbeidsmigranten voor eind september weg moesten zijn. Nu ze nog niet weg zijn hangt het vakantiepark een dwangsom van 100.000 euro boven het hoofd.

Bijzondere constructie De grond van Marina Beach is van Oostappen Groep Nederland. Het beheer en uitbaten ervan gebeurd door Oostappen Groep Marina Beach BV. Het verhuur van huisjes aan arbeidsmigranten gebeurt dan weer door een ander bedrijf; Habitoflex. Drie verschillende partijen waarvan er een of meerdere in overtreding zouden kunnen zijn. Het wordt alleen verwarrend als duidelijk wordt dat Oostappen Groep Nederland de enige aandeelhouder en bestuurder is van zowel Oostappen Groep Marine Beach als Habitoflex.

Als uitbater van het vakantiepark wil Oostappen Groep graag dat de arbeidsmigranten blijven. Niet alleen is het volgens hen inhumaan om de mensen weg te sturen zonder een goed alternatief, maar de financiële toekomst van het park hangt er ook vanaf. Zonder de inkomsten en bewoning door de arbeidsmigranten staan een hoop huisjes leeg en is er geen geld om het park op te knappen.

Vast gasten

De derde partij in de rechtszaal was een afvaardiging van de vaste gasten van het park. Via een erfpachtregeling zitten ze vaak al jaren op het terrein. De erfpachtregeling loopt bijna af en de Oostappen Groep dreigde die niet meer te willen verlengen als de arbeidsmigranten weg moeten. De afvaardiging van de vaste gasten was niet onder de indruk 'want dan moeten ze ons uitkopen en dat kost ook veel geld'.

