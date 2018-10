Duitsers hebben hier 4 ton aan openstaande parkeerboetes, tijd om te innen

Auto's van Duitse toeristen staan geparkeerd aan de Walcherse kust (foto: Omroep Zeeland)

Het innen van boetes kan sinds enkele jaren niet meer rechtstreeks. Duitsland weigert namelijk om voor parkeerboetes privacygevoelige informatie te delen met de RDW, daarover zou geen verdrag getekend zijn met onze Oosterburen.

Geen verdrag, geen NAW-gegevens

Voor verkeersovertredingen geldt een andere regeling, maar parkeerboetes vallen onder de fiscale zaken. En daarvoor geldt volgens onze gründliche Oosterburen: geen verdrag betekent geen NAW-gegevens.

Daardoor zitten de Walcherse gemeenten na al jarenlang met niet-inbare parkeerboetes. Dat is nu in totaal opgelopen tot een boetebedrag van meer dan 400.000 euro, dus is het tijd om die boetes alsnog te innen.

Parkeerboete (foto: Omroep Zeeland)

Daartoe willen de drie gemeentes op Walcheren een incassobureau in de arm nemen. Want via een incassobureau of invorderingskantoor kan het namelijk wél. De gemeenten Veere, Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland gaan nu via die methode de namen, adressen en woonplaatsen opvragen van 7100 Duitse kentekenhouders die het afgelopen jaar niet of onvoldoende parkeergeld betaalden en daar een naheffing voor kregen.

Het loont de moeite

Het inhuren van zo'n incassobureau kost natuurlijk zelf ook weer geld, wat de opbrengsten enigszins drukt. Toch loont het volgens de gemeenten de moeite. Zo is er in de begroting van de gemeente Schouwen-Duiveland al 53.000 euro aan inkomsten uit die alsnog geïnde Duitse parkeerboetes opgenomen.