In 2013 werd bij Mesu (nu 26) voor het eerst huidkanker vastgesteld. Hij onderging twee operaties en een aantal bestralingen. Hij keerde eind 2013 terug als schaatser. In 2016 won hij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk, het hoogtepunt in zijn carrière.

Eind 2017 werd opnieuw huidkanker geconstateerd. Hij stopte per direct met schaatsen om zich volledig op zijn herstel te kunnen richten. De therapie slaat aan, maar enige tijd geleden bleek er nog één plekje te zijn dat niet goed reageert op de behandeling. Daarom is Mesu inmiddels begonnen aan een nieuwe behandeling.

Niels Mesu viert zijn overwinning op de Alternatieve Elfstedentocht met zijn ouders (foto: Orange Pictures)

Mesu werkt op de kaasboerderij van zijn ouders in Schellach (net buiten Middelburg). Het zorgt voor afleiding. "Dat heb ik ook nodig. Alles wat je het mooiste vindt om te doen, valt in één keer weg. Op de boerderij heb ik iets om voor uit mijn bed te komen. De ene week werk ik in de kaasmakerij, de andere week ben ik de boel aan het schoonspuiten. Er is genoeg werk hier, haha."

Niels Mesu aan het werk op de boerderij van zijn ouders in Schellach (foto: Omroep Zeeland)

Mesu denkt veel aan een terugkeer in de schaatstop. "Er zijn nog geen dingen kapot in mijn lichaam. Als, bij wijze van spreken, morgen de behandeling klaar is, ga ik weer trainen", stelt Mesu optimistisch.

Zover is het nog niet, want Mesu weet nog niet hoe zijn lichaam gaat reageren op de volgende behandeling. Hij ziet er niet tegenop. "Ik zeg altijd; het moet hè. Ik ga er het beste van maken."

Ik heb het korfballen weer opgepakt. Mijn vriendengroep zit bij ONDO." Niels Mesu vindt ontspanning in andere sporten

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want als het kan fietst Mesu ter ontspanning een rondje op de racefiets. "Ik heb korfballen ook weer opgepikt. Mijn vriendengroep zit bij ONDO in Sint-Laurens. Ze hebben me gevraagd of ik weer mee wil trainen."

Mesu hoopt in de toekomst weer aan de (inter)nationale schaatstop te staan. "Dat is wel het doel. Om het kunststukje op de Weissensee te herhalen."