Tacx Pro Classic: Quick Step zegt af en Greipel komt niet

Quick Step staat niet aan de start van de Tacx Pro Classic (foto: UCI)

De Tacx Pro Classic heeft concurrentie van andere wedstrijden en wordt daar de dupe van. Quick Step moet aantreden bij wedstrijden in de Pro Tour en kan zonder de renners die actief zijn in de Ronde van Turkije en de Hammer Series geen team opstellen. De organisatie van de Tacx Pro Classic was blij met vier World Tour ploegen, omdat de wedstrijd graag wil promoveren naar een hoger niveau (1.HC). In die koersen is het verplicht om tenminste vier teams uit de hoogste categorie te hebben. Dat zijn er nu dus nog maar drie: LottoNL-Jumbo, Education First en Lotto Soudal.

André Greipel komt zaterdag niet naar Zeeland voor de Tacx Pro Classic (foto: Orange Pictures)

Lotto Soudal komt zonder de sprinter André Greipel naar Zeeland. Hij was één van de topsprinters op het verlanglijstje van de organisatie, mede omdat de Duitser in 2015 de Tour de France-etappe naar Neeltje Jans won. Lotto Soudal zette Greipel niet op de voorlopige startlijst, maar de organisatie hoopte toch nog op zijn komst. Die hoop is nu de kop ingedrukt. "André Greipel heeft zondag zijn laatste koers voor ons gereden", laat de Belgische ploeg weten. Eerder werd al bekend dat de Nederlandse sprinters Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen in China koersen komend weekend en dus ook niet in Zeeland zijn. De Fransman Nacer Bouhanni van Cofidis is de grootste naam aan het vertrek. Hij won dit jaar etappes in de Tour de France en de Vuelta.

Ongunstige datum

Uit de vele afzeggingen kun je concluderen dat de Tacx Pro Classic op een ongunstige datum wordt gehouden. "We hebben inderdaad veel concurrentie", zegt organisator Kees Bal. "Maar het ziet er niet naar uit dat we van datum gaan veranderen. We hebben wel bij de UCI aangegeven dat we naar een andere datum zouden willen, maar er zijn eigenlijk geen gaten in de kalender. Het wordt volgend jaar dus waarschijnlijk gewoon 12 oktober."

