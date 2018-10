Emotionele gevolgen inbraak zijn groter dan je denkt; 'Je gevoel van veiligheid is weg'

"Ik kwam 's avonds rond 21.00 uur thuis. In het begin viel het me niet op, maar toen ik een klein stukje doorliep zag ik dat er bepaalde spullen weg waren. Toen besefte ik dat er bij me was ingebroken." De dieven namen geen persoonlijke spullen mee, maar kozen vooral voor huishoudelijke apparaten. Na afloop bleek dat er tussen de inbraak en het moment dat Mirjam thuiskwam maar een kwartier tijd zat.

'Ik slaap niet meer in mijn eigen huis'

"In het begin is er natuurlijk heel veel paniek en verdriet. En onmacht. Het zijn natuurlijk maar spullen en op zich is dat niet zo heel erg, maar toch, het is niet fijn als het van je wordt weggenomen. Daarna wordt je boos." Mirjam heeft sinds de inbraak niet meer in haar eigen huis geslapen. "Je veiligheidsgevoel op die plek is het gewoon weggenomen. Op die plek zou ik niet zo snel meer slapen."

De daders zijn nog niet gevonden, het onderzoek loopt nog. Daarom doet Mirjam haar verhaal vandaag anoniem. "Ik heb wel hoop dat ze de daders vinden."

Inbraakcijfers stagneren

Het inbraakcijfer in Zeeland daalde de laatste jaren flink, maar is nu aan het stagneren. Op sommige plekken in Zeeland, zoals Vlissingen, is het aantal zelfs al weer licht aan het stijgen. En je zou het misschien niet denken, maar vooral overdag neemt het aantal inbraken op sommige plekken flink toe.

