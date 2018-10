Deel dit artikel:













Opnieuw honderden kilo's cocaïne gevonden tussen bananen in haven Vlissingen-Oost

In de haven van Vlissingen-Oost heeft de Douane vandaag voor de tweede keer deze week vierhonderd kilo cocaïne tussen de bananen gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 20 miljoen euro. De lading cocaïne is in beslag genomen en vernietigd.

800 kilo cocaïne gevonden tussen bananen (foto: Douane) Maandag vond de Douane al de eerste lading van 400 kilo in een container met bananen. Tijdens een controle bij een bedrijf is vandaag nog eens een partij van die hoeveelheid gevonden. De bananen waren afkomstig van hetzelfde schip dat uit Zuid-Amerika kwam. Douane vindt 800 kilo cocaïne in haven Vlissingen (foto: Douane) Op schepen van Zuid-Amerika naar Nederland wordt vaker drugs gevonden. Ruim twee weken geleden vond de Douane 117 kilo cocaïne tussen de bananen op een schip in Vlissingen-Oost. Die lading had volgens de FIOD een straatwaarde van drie miljoen euro. Begin vorige maand werd 350 kilo cocaïne onderschept, met een straatwaarde van bijna 9 miljoen. Lees ook: Meer dan 100 kilo cocaïne tussen de bananen, straatwaarde: 3 miljoen

Lees ook: Meer dan 100 kilo cocaïne tussen de bananen, straatwaarde: 3 miljoen

Grote drugsvondst in Vlissingen: 350 kilo coke tussen de bananen