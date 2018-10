Jongeren staan centraal op deze Coming-Outdag

"Voor jonge mensen die uit de kast willen komen is het fijn om te weten dat de school of de sportclub waar ze op zitten niet afwijzend staat tegenover LHBT'ers als ze om hulp vragen", zegt Stefano la Heijne van LHBT-netwerk Zeeland. "Dat geeft een veilig gevoel."

'Vriend' worden

Alle organisaties die zich bezighouden met het de zorg en het welzijn van jongeren worden van harte uitgenodigd om 'vriend 'te worden van het LHBT-netwerk Zeeland. Door zich openlijk te verbinden met het netwerk laten ze zien dat ze LHBT-vriendelijk zijn.

Daar durf ik wel mezelf te zijn, daar word ik niet veroordeeld om wie ik ben." Stefano la Heijne- voorzitter LHBT-netwerk Zeeland

Een mooi voorbeeld daarvan is LFB Goes -landelijke federatie belangenbehartiging- vóór en dóór mensen met verstandelijke beperking. Lindsey Leijs werkt bij LFB in Wijkcentrum De Spinne in Goes en is ervaringsdeskundige. Ze heeft zelf ondervonden dat er veel onbegrip is binnen de zorg als je lesbisch bent en vindt de extra aandacht voor de doelgroep die zij vertegenwoordigt hard nodig.

De plannen van LHBT-Netwerk Zeeland worden 11 oktober gepresenteerd tijdens een netwerkbijeenkomst in het provinciehuis in Middelburg.

Regenboogvlag

In aanloop naar Coming-Outdag is er veel te doen geweest over de acceptatie van LHBTI'ers in Zeeland. In eerste instantie leek het er namelijk op dat Zeeland, sinds deze zomer nota bene een regenboogprovincie, niet van plan was om de regenboogvlag te hijsen op deze dag die in het teken staat van acceptatie van alle vormen van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Regenboogvlag (foto: Pixabay)

Uiteindelijk ging het provinciebestuur toch overstag en wappert de regenboogvlag morgen toch nog boven het provinciehuis. Maar drie gemeenten weigeren nog altijd om de vlag te hijsen: Reimerswaal, Tholen en Schouwen-Duiveland.

School vlagt wél

In die laatste gemeente vond een leerling van de scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee dat zo belachelijk dat ze vroeg of de school wilde vlaggen. Het schoolbestuur vond dat ook een goed idee, dus is er in ieder geval één plek waar de regenboogvlag wél wappert in die gemeente.

En het nieuws over het getwijfel van de provincie en over de drie weigergemeenten was ook aanleiding voor enkele Zeeuwse LHBTI'ers om een eigen website op te zetten: wijzijnerwel.nl. Zij vinden het jammer dat sommige LHBTI'ers in onze provincie het gevoel krijgen er alleen voor te staan.

Uit de kast

De website, die sinds gisteren online staat, moet Zeeuwse jongeren die worstelen met een seksuele geaardheid en/of genderidentiteit die afwijkt van de in sommige kringen heersende norm helpen om uit de kast te komen. Het doel is om de acceptatie van alle vormen van seksuele geaardheid en genderidentiteit in onze provincie te vergroten.

Een van de oprichters is de biseksuele psychologiestudent Evi. Zij vertelt zelf in een YouTube-video op de site waarom ze het nodig vond om samen met twee medestudenten deze nieuwe website op te zetten.

Het idee voor dit project ontstond door een andere internationale dag: International Peace Day. De drie studenten moesten eigenlijk een speech schrijven over vrede, maar kwamen erachter dat ze liever zouden speechen over het taboe dat in Zeeland nog steeds rust op LHBTI-jongeren. Ze besloten een online-platform te creëren waar iedereen zijn of haar verhaal hierover kwijt kan.

