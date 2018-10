Deel dit artikel:













Meer toeristen in Zeeland, vooral Duitsers

Het gaat goed met het toerisme in Zeeland. In het eerste half jaar van 2018 hadden we voor het eerst in de geschiedenis meer dan vier miljoen overnachtingen van toeristen in huisjes, hotels en op campings. De stijging die in 2016 begon is vooral te danken aan de Duitsers.

Zeeland verwelkomt steeds meer Duitsers (foto: Wikimedia Commons) Inmiddels hebben de Duitsers de Nederlanders bijna ingehaald, als het gaat om overnachtingen in de eerste zes maanden van ieder jaar. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde. Ook in het aantal overnachtingen van Vlamingen en Walen zit groei, maar die stijging is veel geringer dan die van de Duitsers. Het aantal Nederlanders in Zeeuwse hotels, campings en vakantiehuisjes stagneert al een tijdje. Ga met de muis over de lijnen in de grafiek om de aantallen te zien. Wat de Nederlanders betreft die naar Zeeland komen, is er een verschuiving te zien van huisjes en kampeerterreinen naar hotels, pensions en andere 'complete' logiesaccommodaties. Want de hotels verwelkomen de laatste jaren wel steeds vaker Nederlanders, terwijl de campings en de vakantiehuisjes juist minder landgenoten zien. Buitenlanders komen de laatste jaren wel iets vaker naar de huisjesparken en de campings in onze provincie.