Binnen vier maanden duidelijkheid over toekomst Marie Tak van Poortvlietmuseum

Ontwerp van Cees Dam voor nieuwe museum (foto: Marie Tak van Poortvliet Museum)

Het huidige museumgebouw (sinds 1994 aan de Ooststraat) staat weliswaar midden in het dorp, maar ligt verscholen tussen winkels en woningen. De gemeente Veere wil het terrein graag gebruiken voor onder meer woningbouw. In 2015 werd daarom het Nehalennia-gebied tussen Hotel Zonneduin en de Watertoren voorgesteld als nieuwe plek voor het Marie Tak van Poortvlietmuseum.

Groter en zichtbaar

Het museumbestuur was erg blij met het voorstel van de gemeente. Het museum heeft al jaren de behoefte om uit te breiden om zo meer van de collectie te laten zien, in plaats van die op te slaan in het depot. En op de nieuwe locatie in de duinen wordt het museum ook letterlijk zichtbaar in Domburg. Het ontwerp is gemaakt door de Amsterdamse architect Cees Dam. Hij ontwierp ook het huidige museum aan de Ooststraat.

Het museum dankt zijn naam aan kunstverzamelaarster, antroposofe en landbouwpionierster Marie Tak van Poortvliet (1871-1936) die in het begin van de twintigste eeuw een villa in Domburg liet bouwen. Daar bracht ze de zomers door met schilderes Jacoba van Heemskerck. Het museum is een kopie van het tentoonstellingsgebouwtje dat tot 1921 tegenover het Badpaviljoen in Domburg was te vinden.

In het nieuwe gebouw moeten twee expositiezalen, een onderzoekscentrum en een museumcafé komen. Het museum hoopt straks - met ruimere openingstijden en -dagen - 20.000 bezoekers per jaar trekken. Nu wordt het museum door zo'n 10.000 mensen per jaar bezocht.

Het museum in Domburg draait al jaren zonder structurele subsidie. Voor de bouw van het nieuwe museum klopt het bestuur aan bij overheden, fondsen en particuliere investeerders. Zo hoort het museum in Domburg nog voor het einde van het jaar of de gemeenteraad van Veere bereid is om 900.000 euro in de bouw te steken.

