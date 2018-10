Deel dit artikel:













Brandweer breekt muur open om kat te bevrijden

In de Sint Barbaragang in Middelburg is een kat na een val van een garage achter een spouwmuur vast komen te zitten. De brandweer moest rond 20.00 uur uitrukken om het dier te bevrijden.

Bewoonster lokt de kat met snoepjes (foto: HV Zeeland) Om de kat te redden, moest de brandweer een gat in de muur maken, meldt HV Zeeland. Het baasje van de kat kon het dier vervolgens met brokjes lokken. Zo'n half uur na de melding kon de kat bevrijd worden. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.