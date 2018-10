Tweehonderd arbeidsmigranten op voormalig Philipsterrein

Op een informatiebijeenkomst werden de bouwplannen geprsenteerd (foto: Omroep Zeeland)

"De nood is hoog," zegt Monique van Velzen van Cube Accomodation. Uit studies blijkt volgens haar dat Nederland de komende jaren 500.000 arbeidskrachten nodig heeft. "In Terneuzen en Zeeland zijn mensen nodig voor de glastuinbouw, de havens en de nieuwe sluis," zegt Van Velzen. De woningen zijn niet nieuw. Het zijn bestaande units afkomstig van een verzorgingshuis in Vlissingen.

Twee mensen in kleine ruimte

Een binnenhuisarchitecte die in de buurt woont vindt de units een 'goed idee'. Maar over de oppervlakte van 24m2 is ze niet te spreken: "Dat is niet zo denderend. Er komen twee mensen te wonen en dat kan problemen geven." Met arbeidsmigranten uit Polen en andere landen heeft ze geen moeite. "Ze zijn hartstikke welkom, ik omarm ze."

Maar niet iedereen denkt er zo over. Een vrouw die op het grasveld nu nog haar honden uitlaat zegt: "Er wonen nu al mensen uit allerlei landen bij mij in de straat. En dan nu nog tweehonderd erbij. Ze zijn gek."

De gemeente heeft al een principebesluit genomen. Op 25 oktober is er een commissievergadering over het onderwerp. Daarna neemt het gemeentebestuur een definitief besluit