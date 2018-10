Zeeland wordt wakker: 800 kilo cocaïne, kat vast en arbeidsmigranten

800 kilo cocaïne gevonden tussen bananen (foto: Douane)

800 kilo cocaïne gevonden

De Douane heeft deze week 800 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 20 miljoen euro gevonden in Vlissingen-Oost. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

In de haven van Vlissingen wordt vaker cocaïne gevonden. Vandaag staan vier mannen voor de rechtbank van Middelburg. Zij worden ervan verdacht 18 kilo cocaïne te hebben ingevoerd. De rechtszaak is vanaf ongeveer 9.00 uur te volgen via de website van Omroep Zeeland.

Brandweer in Middelburg bevrijdt kat uit muur (foto: HV Zeeland)

Kat vast achter muur

In Middelburg is een kat na een val van een garage achter een spouwmuur vast komen te zitten. De brandweer maakte een gat in de muur om het dier te bevrijden.

Op een informatiebijeenkomst werden de bouwplannen geprsenteerd (foto: Omroep Zeeland)

Tweehonderd arbeidsmigranten

Op het voormalige Philipsterrein in Terneuzen moeten zo'n tweehonderd arbeidsmigranten komen. Gisteravond konden omwonenden de plannen bekijken.

Nieuw museum in de duinen van Domburg (foto: Marie Tak van Poortvliet Museum)

Museum in de duinen?

Over vier maanden wordt duidelijk of het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg naar de nieuwe locatie in de duinen kan. Na toestemming moet het museumbestuur op zoek naar de benodigde 4,5 miljoen euro.

Molen in Biggekerke (foto: Jo Dingemanse)

Weer

Vanochtend trekken wolkenvelden over de provincie, misschien valt er her en der even een buitje. Later in de ochtend en vanmiddag is er veel meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 24 graden. De zuidoostenwind trekt aan tot matig, kracht 4.