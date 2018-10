Deel dit artikel:













Toch regenboogvlag op Schouwen-Duiveland

Onbekenden hebben afgelopen nacht vier regenboogvlaggen opgehangen bij de ingang van het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Dat is een protest, omdat de gemeente zelf geen vlag wil laten wapperen op Coming Out dag.

Vier politieke partijen op Schouwen-Duiveland lieten eerder al weten dat ze vandaag een gezamenlijke regenboogcaravan voor het gemeentehuis in Zierikzee zetten. In de meeste andere Zeeuwse gemeenten en de provincie wappert de regenboogvlag om LHBT-ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders) te steunen. Op meerdere plekken in gemeenten die de vlag niet willen hijsen, 'de drie weigergemeenten', wappert een speciale Zeeuwse regenboogvlag, ontworpen door de van oorsprong Zierikzeese ontwerper Vos Broekema. Waaronder op de stoomsleepboot Dockyard III in Bruinisse. Regenboogvlag op stoomsleepboot Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)