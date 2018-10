Live: Vijf jaar cel geëist tegen verdachten cocaïnesmokkel

Mercy Kamermans is bij de rechtbank en doet live verslag op Twitter:

De douane maakt regelmatig gebruik van honden om drugs op te sporen in de haven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Bij de zitting is extra beveiliging aanwezig. De extra agenten moeten één van de verdachten weghouden bij de rest. Ook is het publiek over twee tribunes verdeeld. Tijdens een vorige zitting ontstond namelijk ruzie in de rechtszaal, één van de verdachten moest toen in bedwang gehouden worden door politieagenten, omdat hij een medeverdachte wilde aanvliegen. Hij beweerde erbij te zijn gelapt door de anderen.

Voorbereidende handelingen

Het gaat om mannen tussen de 26 en 38 jaar. Twee verdachten zijn afkomstig uit Middelharnis, eentje uit Sommelsdijk en één uit Colombia. Op 25 februari werden twee mannen gezien met een bestelauto in de haven van Vlissingen, na controle werden de drugs ontdekt. De twee anderen waren op dat moment niet in Vlissingen, maar zouden wel betrokken zijn geweest bij voorbereidende handelingen. Zo zou één van de verdachten zijn auto beschikbaar hebben gesteld om de drugs uit Vlissingen op te halen.

Grote belangen

Afgelopen tijd is het raak met drugsvondsten in de haven van Vlissingen. In vergelijking tot die onderscheppingen, die variëren van honderd tot 350 kilo, gaat het in deze zaak om een bescheiden vondst. Toch zijn de belangen groot: twintig kilo coke heeft een straatwaarde van een half miljoen euro.

Bijzonder bij de drugssmokkel die vandaag bij de rechtbank behandeld wordt, is dat er verdachten zijn opgepakt. Bij alle andere vondsten in de haven van Vlissingen van het afgelopen jaar zijn voor zover bekend geen verdachten opgepakt.

Bananen populair

Vlissingen is sinds drie jaar dé aanvoerhaven voor bananen van het merk Chiquita in West-Europa. Daardoor is het aantal bananen dat naar de Vlissingse haven vervoerd wordt flink toegenomen, van 400 naar 720 miljoen kilo per jaar.

Drugssmokkelaars kiezen regelmatig voor bananen om hun drugs te smokkelen, omdat het een versproduct is. Bananenladingen kunnen niet een week in de haven blijven staan voor inspectie en dus kan de douane niet altijd een controle uitvoeren.

