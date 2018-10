Vijf jaar cel geëist tegen verdachten cocaïnesmokkel

De douane maakt regelmatig gebruik van honden om drugs op te sporen in de haven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De advocaten van de verdachten noemen de eis van het OM een 'schrikeis'. Vijf jaar cel voor 18 kilo drugs is volgens hen wel erg veel vergeleken vergelijkbare zaken. Een schrikeis is een extra hoge eis, die vooral bedoeld is om af te schrikken.

Verslapen

Uiteindelijk waren alle vier de verdachten aanwezig bij de zitting. In eerste instantie had een van de vier zich verslapen. Hij kwam daardoor een kwartier na aanvang van de zitting pas opdagen.

Het gaat om mannen tussen de 26 en 38 jaar. Twee verdachten zijn afkomstig uit Middelharnis, eentje uit Sommelsdijk en één uit Colombia. Op 25 februari werden twee mannen gezien met een bestelauto in de haven van Vlissingen, na controle werden de drugs ontdekt.

Auto uitgeleend

De twee anderen waren op dat moment niet in Vlissingen, maar zouden wel betrokken zijn geweest bij voorbereidende handelingen. Zo zou één van de verdachten zijn auto beschikbaar hebben gesteld om de drugs uit Vlissingen op te halen.

Bij de zitting was extra beveiliging aanwezig. De extra agenten moesten één van de verdachten weghouden bij de rest. Ook was het publiek over twee tribunes verdeeld. Tijdens een eerdere zitting ontstond namelijk ruzie in de rechtszaal, één van de verdachten moest toen in bedwang gehouden worden door politieagenten, omdat hij een medeverdachte wilde aanvliegen. Hij beweerde erbij te zijn gelapt door de anderen.

Grote schulden

De Nederlandse verdachten hebben alle drie grote schulden, één verdachte heeft zelfs een schuld van tussen de 70.000 en 100.000 euro, mogelijk is dat het motief voor hun deelname aan de druggsmokkel. Een van de verdachten die in Vlissingen werden aangehouden, zegt dat hij 15.000 euro zou krijgen voor deze klus.

De Columbiaan beweert dat hij door gewapende mannen is gedwongen om vanuit Colombia naar Nederland te gaan. Hij wist niet met welke reden, verklaarde hij vandaag voor de rechtbank. De twee verdachten die op de bewuste dag in februari niet in Vlissingen waren, maar later werden opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid, ontkennen. Ook beroepen zij zich op hun zwijgrecht.

Vrijspraak

De advocaten van de vier verdachten pleiten allemaal voor vrijspraak. Zo zei de advocaat van de 31-jarige man uit Sommelsdijk: "Het enige wat mijn cliënt heeft gedaan is zijn auto uitlenen aan de medeverdachte. Dat deed hij vaker. Hij wist niet wat die ermee ging doen."

De advocaat van de 38-jarige man uit Middelharnis vindt dat het telefoonverkeer tussen de verdachten onvoldoende bewijs is voor de betrokkenheid van zijn cliënt. En de advocaat van de 26-jarige man uit Middelharnis vindt dat haar cliënt vrijspraak verdient, omdat hij geen strafblad heeft, toegeeft dat hij doms is geweest en graag opnieuw wil beginnen.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak. Mercy Kamermans was bij de zitting aanwezig en deed daar verslag van via Twitter:

Afgelopen tijd is het raak met drugsvondsten in de haven van Vlissingen. In vergelijking tot die onderscheppingen, die variëren van honderd tot 350 kilo, gaat het in deze zaak om een bescheiden vondst. Toch zijn de belangen groot: twintig kilo coke heeft een straatwaarde van een half miljoen euro.

Verdachten opgepakt

Bijzonder bij de drugssmokkel die vandaag bij de rechtbank behandeld werd, is dat er verdachten zijn opgepakt. Bij alle andere vondsten in de haven van Vlissingen van het afgelopen jaar zijn voor zover bekend geen verdachten opgepakt. Wel werden acht verdachten opgepakt na een drugsvondst in Den Haag, die waarschijnlijk ook uit de haven van Vlissingen afkomstig was.

Vlissingen is sinds drie jaar dé aanvoerhaven voor bananen van het merk Chiquita in West-Europa. Daardoor is het aantal bananen dat naar de Vlissingse haven vervoerd wordt flink toegenomen, van 400 naar 720 miljoen kilo per jaar.

Versproduct

Drugssmokkelaars kiezen regelmatig voor bananen om hun drugs te smokkelen, omdat het een versproduct is. Bananenladingen kunnen niet een week in de haven blijven staan voor inspectie en dus kan de douane niet altijd een controle uitvoeren.

