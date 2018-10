Agenten onwel na oppakken verdachten van het dumpen van drugsafval

De politie zette de bus aan de kant op de Nieuwe Postweg in Tholen na een tip. De agenten roken al direct een chemische lucht en zagen vloeistof lekken aan de achterkant. Kort daarna werden ze niet goed, vermoedelijk door de dampen die in hun kleding waren getrokken. Volgens een woordvoerder voelden ze zich na een douchebeurt en schone kleding al een stuk beter.

Bestelbus gestolen

De brandweer die erbij werd geroepen heeft op de laadvloer resten van een vloeistof aangetroffen die waarschijnlijk afkomstig is van een eerdere drugsdumping. Bovendien kwam aan het licht dat de bestelbus begin dit jaar al was gestolen in Arnhem en voorzien van valse kentekenplaten.

De twee verdachten (32 en 20 jaar oud) zitten nog vast.

Vaker drugsafval gedumpt

De laatste maanden werd vaker drugsafval gedumpt op verschillende plekken in Zeeland. Dat gebeurde onder meer op Tholen en in Zeeuws-Vlaanderen.

