Zegereeks Kerkhove strandt tegen nummer 40 van de wereld

Lesley Kerkhove verliest van Shuai Zhang op de Hong Kong Open (foto: Orange Pictures)

In Hong Kong speelde Kerkhove tegen Zhang, de nummer 40 op de wereldranglijst. De eerste set verloor de Zierikzeese vrij kansloos: 1-6, maar in de tweede set wist ze de Chinese te verrassen. In een gelijkopgaande strijd trok Kerkhove in de tie-break aan het langste eind. In de beslissende derde set besliste Zhang in een klein half uur de wedstrijd. Kerkhove kwam nog wel een break voor, maar dat was ook de enige game die ze won. Het werd opnieuw 1-6 voor Zhang.

Door het verlies van Kerkhove komt er eind aan de reeks van dertien overwinningen op een rij. In die reeks won ze onder andere twee ITF-toernooien.