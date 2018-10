Scoutingleider die kinderen brandmerkte vrijgesproken, OM gaat in beroep

Hoewel de Goesenaar is vrijgesproken, heeft Scouting Nederland toch besloten om hem te royeren als scoutinglid. "Alle vertrouwen is weg", schrijft de scoutingleiding in een verklaring.

Ontgroeningsritueel

De 23-jarige Goesenaar heeft drie scouts, naar eigen zeggen per ongeluk, gebrandmerkt tijdens een ontgroeningsritueel. Dat gebeurde vorig jaar tijdens een zomerkamp in België. De scouts waren toen 11, 11 en 13 jaar. Hij duwde een brandijzer in het vuur, waarna het meisje en de twee jongens in de ruggen gebrandmerkt werden met de letters F en N, wat de afkorting is van Frans Naerebout.

Normaal gesproken gebeurt dat 'brandmerken' alleen met inkt. Om het op echt brandmerken te laten lijken wordt de stempel kort door het vuur gehaald en moeten de kinderen schreeuwen als worden bestempeld, alsof ze echt met een gloeiend heet stuk ijzer gebrandmerkt worden.

Brandijzer veel heter dan gedacht

Volgens de scoutingleider ging dat dit keer mis. Hij hield het brandijzer alleen even kort in de vlammen, zoals hij dat altijd deed. Wat hij naar eigen zeggen niet wist, was dat iemand kort daarvoor met het brandijzer het vuur had opgestookt, waardoor het ijzer veel heter was dan gedacht.

Daardoor werd het brandijzer, dat normaal gesproken bij het ontgroeningsritueel alleen lauwwarm is, onbedoeld een écht brandijzer. De kinderen liepen daardoor brandwonden op, die blijvende littekens achterlaten.

Een kampvuur, archieffoto (foto: Dirk Beyer)

Als deze versie van de gebeurtenissen klopt dan valt dit volgens de rechtbank, hoe erg dit voor de kinderen ook is, niet onder zware mishandeling met voorbedachte rade. Verder is er onvoldoende bewijs dat de scoutingleider expres het brandijzer heet genoeg maakte om letsel te veroorzaken, oordeelt de rechter.

Wel schuld, geen veroordeling

De rechter vindt wel dat de Goese jeugdleider schuld heeft aan het ontstaan van het letsel. Zo had hij de temperatuur van het brandijzer van tevoren moeten controleren. Maar omdat dit niet ten laste was gelegd door het Openbaar Ministerie, kan de man daar niet voor worden veroordeeld.

Mede om die reden heeft de landelijke leiding van de scouting de Goesenaar geroyeerd als lid van de scouting. Hoewel hij is vrijgesproken, heeft hij wel 'verwijtbaar gehandeld', vindt de scoutingleiding. Daarom heeft de leiding geen vertrouwen meer in hem als leidinggevende. "Daarom kan deze vrijwilliger, ook uit respect voor de getroffen jeugdleden, nooit meer terugkeren bij scoutinggroep Frans Naerebout", schrijft de Scouting Nederland.

Scouting Nederland wil nogmaals benadrukken dat ontgroenen absoluut niet in onze verenging past. Een positieve welkomstceremonie is daarvoor wel passend, bijvoorbeeld door samen een feestmaal te maken of een klimtoren te bouwen. Scouting staat voor het leren kennen en verleggen van je grenzen, maar het mag nooit zo zijn dat kinderen angstig zijn, zich niet veilig voelen of dat ze er geestelijk of lichamelijk letsel aan overhouden. De veiligheid en geborgenheid van de kinderen staat voorop, dat is ons grootste goed. Uit de verklaring Scouting Nederland

Na het brandmerken ging het scoutingkamp in België gewoon verder. De kinderen werden niet naar het ziekenhuis gebracht. Pas aan het einde van het kamp, toen er een bestuurslid langskwam, werd er actie genomen en werden politie en justitie ingelicht.

Aaneenschakeling van fouten

Dick Olie, de advocaat van de 23-jarige man uit Goes, zei twee weken geleden al dat er geen sprake was van opzet. "Ik zie dat in het hele dossier niet terugkomen. Ik zie daar alleen maar in terugkomen dat die jongen een ontzettend stomme fout heeft gemaakt. Of meer een aaneenschakeling van fouten waardoor dit heeft kunnen gebeuren."

"De feiten zijn ernstig, daar wil ik niks aan bagatelliseren", vervolgde hij. Maar volgens de advocaat ging het om een jarenlang - en inmiddels afgeschaft - ritueel bij de scoutinggroep wat door ongelukkige omstandigheden volledig verkeerd is uitgepakt.

Lees ook: