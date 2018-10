Pyromaan moet anderhalf jaar de cel in voor autobranden Westkapelle

De rechtbank neemt het de 26-jarige pyromaan kwalijk dat hij willens en wetens gevaarlijke situaties heeft veroorzaakt door de autobranden aan te steken. Die brandstichtingen zorgden bovendien voor onrust en een gevoel van onveiligheid onder de inwoners van Westkapelle. Bovendien had hij de brandstichtingen gepland en vooraf voorbereid. Ook is hij eerder al veroordeeld voor brandstichting.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder een celstraf van drie jaar en vier maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechter besloot tot een lagere straf omdat hij, in verminderende mate toerekeningsvatbaar is, gezien zijn pyromanie.

De man gaf twee weken geleden toe de verschillende auto's voor de kick in brand te hebben gestoken, mede omdat hij een hekel had aan sommige eigenaren. Hij deed dat samen met zijn 16-jarige vriendin. Zij komt later voor de jeugdrechter.

In iets meer dan een half uur tijd kwamen in de nacht van 6 op 7 januari drie meldingen binnen van autobranden in Westkapelle. De auto's stonden geparkeerd aan de Nieuwe Dijkstraat, de Kerkeweg en de Molenwal. Een kleine twee maanden later, in de nacht van 3 op 4 maart, gebeurde hetzelfde in Domburg. Toen gingen twee auto's in vlammen op.

De politie hield begin mei de twee verdachten aan. Het stel kwam bij de politie in beeld toen de man en zijn vriendin samen naar een van de branden stonden te kijken. De Westkapellenaar was al eens veroordeeld voor brandstichting en tankte vlak voor de branden benzine 'voor zijn vriendin'.

'Voor de kick'

De 26-jarige man verklaarde tijdens een eerdere zitting dat hij de auto's 'voor de kick' in de brand had gestoken. Verder zei hij tijdens de zitting dat hij aan sommige van zijn slachtoffers een hekel had, die hadden volgens hem een te grote mond. Overigens bekende hij zijn betrokkenheid bij de branden pas nadat zijn vriendin dat had gedaan. Tot die tijd wilde hij niets over de branden zeggen.