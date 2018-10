Terneuzen krijgt een Kapitein Rooiboskanaal

Het tijdelijke doorvaartkanaal bij het sluizencomplex van Terneuzen heet voortaan het Kapitein Rooiboskanaal. De roemruchte Zeeuws-Vlaamse kapitein uit de hit van de Lamaketta's kreeg veruit de meeste stemmen bij de verkiezing van een naam voor het kanaal.

Maikel Harte, zanger van de Lamaketta's, is enthousiast over de eer die zijn geesteskind wordt bewezen. In een filmpje op YouTube waarin hij optreedt als Rooiboskenner en amateurhistoricus noemt hij het "fantastisch".

Volgens Maikel Harte zou de legendarische kapitein uit de 17e eeuw zelf "tranen met tuiten brullen" als hij zou weten dat in Terneuzen een kanaal zijn naam draagt. Dat het kanaal maar tijdelijk dienst doet, is volgens Harte geen bezwaar. Hij wijst erop dat de nieuwe sluis zelf ook nog naamloos is, met doorschuiven van de naam Rooibos is volgens hem geen slecht idee.

Omroep Zeeland-reportage als aanleiding

Het tijdelijke doorvaartkanaal moet tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis zorgen voor een goede doorstroming van het scheepvaartverkeer. Naar aanleiding van een reportage van Omroep Zeeland besloot Harm Verbeek van Nieuwe Sluis Terneuzen een verkiezing voor een leuke naam uit te schrijven. Het tijdelijke kanaal droeg namelijk tijdens de reportage nog heel saai 'doorvaartkanaal'.

Op Facebook en Twitter bleek het voorstel 'Rooiboskanaal' meteen een hit, stukken populairder dan de alternatieven Bypass, het Kanaaltje van Willem en Sluipvaart. De naam Kapitein Rooiboskanaal is per vandaag ingevoerd.

