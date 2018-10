Mega-drugsvangst in Den Haag, drugs waarschijnlijk afkomstig uit Vlissingen

De eerdere drugsvangst in haven Vlissingen: 800 kilo cocaïne tussen de bananen (foto: Douane)

In Vlissingen werd gisteren ook al tussen de bananen uit Zuid-Amerika 400 kilo cocaïne gevonden. Maandag was ook eenzelfde hoeveelheid coke gevonden tussen de bananen. Beide drugsvondsten werden gedaan tussen dezelfde lading bananen, afkomstig van een schip dat uit Zuid-Amerika kwam. Deze drugs zijn intussen vernietigd.

Deel van dezelfde partij cocaïne

De politie onderzoekt nu of de drugsvondst in Den Haag deel uitmaakte van dezelfde partij cocaïne die eerder in twee delen in Vlissingen werd gevonden.

De acht aangehouden verdachten zijn tussen de 36 en 62 jaar oud. Degenen van hen die een vaste woon- of verblijfplaats hebben komen uit Delft, Vlaardingen, Voorburg, Rotterdam en Amsterdam.

Vaker drugs gevonden

De laatste tijd gebeurt het vaker dat partijen drugs gevonden worden tussen de bananen. Zo werden vorige maand ladingen drugs van 117 en 350 kilo gevonden, ook verstopt tussen de bananen.

Vaak lukt het niet om te achterhalen wie er achter de drugstransporten zitten. Het is dan ook bijzonder dat er in deze zaak tot nu toe maar liefst acht verdachten zijn opgepakt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

