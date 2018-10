Zieke Van Goethem rijdt niet in Tacx Pro Classic

Brian van Goethem (foto: Roompot - Nederlandse Loterij)

"Ik denk dat ik een knauwtje van de buikgriep heb gekregen", zegt Van Goethem, die na dit jaar de overstap van Roompot-Nederlandse Loterij naar Lotto Soudal maakt.

De Tacx Pro Classic zou één van zijn laatste wedstrijden in het shirt van Roompot zijn geweest. "Ik hoop Putte-Kapellen nog te rijden, maar dat ik nu ziek ben, is wel erg balen. Het is pas de eerste keer dat ik ziek ben dit jaar."

Voor de Tacx Pro Classic is dit opnieuw een tegenvaller. World Tour-ploeg Quick-Step Floors meldde af omdat zij verplichtingen hebben in andere wedstrijden en daardoor niet genoeg renners hebben om aan de Zeeuwse wedstrijd mee te doen en Lotto Soudal verschijnt in Middelburg zonder topsprinter André Greipel. Ook Timo de Jong uit Goes komt niet vanwege een blessure.

