Moeder en dochter betrappen Hongaar met gestolen fiets in Sas van Gent

De politie heeft gisteravond in Sas van Gent een 24-jarige Hongaar opgepakt voor fietsendiefstal, nadat hij door een 45-jarige vrouw uit die plaats was betrapt met de fiets van haar dochter, die eerder was meegenomen bij een bushalte. De man had bovendien gereedschap bij zich die gebruikt kan worden bij het verwijderen van een fietsslot. Dat gereedschap is in beslag genomen.

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie) De 45-jarige vrouw uit Sas van Gent wilde samen met haar dochter de fiets ophalen. Die had de dochter weggezet bij een bushalte, maar toen ze daar aankwamen bleek de fiets daar niet meer te staan. Ze zijn de fiets vervolgens gaan zoeken in de omgeving. Op slot In een nabijgelegen parkje kwamen ze de 24-jarige Hongaar tegen mét de gestolen fiets, die nog op slot stond. Ze hebben de fiets afgepakt van de Hongaarse man en belden daarna de politie. De opgeroepen agenten vonden de Hongaar op het Suikerplein en sloegen hem in de boeien. Hij heeft de nacht doorgebracht in de cel in Torentijd en is vandaag verhoord.