Jarige rapper sTony trakteert op een videoclip

Rapper sTony uit Biggekerke is jarig en dat leek hem hèt moment om zijn eerste Nederlandstalige videoclip uit te brengen. Het nummer heet Candy en zal ook te vinden zijn op zijn komende EP Superzoet.

Achter de artiestennaam sTony gaat Antonio Lorello schuil. Onder weer een andere naam (MyRealName) is hij lid van het gezelschap ZeroOneEighteen.

Hij is al vanaf zijn achtste jaar met muziek bezig, met name met hiphop en rap. "Nederlandstalige hiphop sprak mij aan, zodoende ben ik ook in het Nederlands gaan schrijven. Met mijn beste vriend heb ik de afgelopen twee jaar Engelstalige nummers gemaakt. Maar ik bedacht me laatst, waarom kan het niet allebei?"

De komende EP Superzoet is geproduceerd door WAVE, een producer uit de regio Arnhem.