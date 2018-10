Poort in dodendraad bij Koewacht herdacht met krokussen en berichten van vrede

De Dodendraad in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

De Duitsers hebben de draad geplaatst om verschillende redenen. Ze wilden niet dat Nederlanders zich zouden aansluiten bij de Belgen, maar ook moest de draad spionnen en smokkelaars tegenhouden. Koewacht kreeg in juli 1915 de dodendraad dwars door het dorp. De katholieke kerk kwam daarmee buiten bereik van de Nederlandse parochianen te staan. Op zondag werd er een uitzondering gemaakt.

Een poort in de draad

Op zondag mochten de Zeeuwen via een poort en onder strenge bewaking van de Duitsers naar hun kerk in België. Dat maakte Koewacht bijzonder omdat de neutrale Nederlanders hier wekelijk België binnenkwamen.

Contact was verboden, maar werd toch geprobeerd door briefjes onder de kerkbanken achter te laten voor de vrienden en familie in België. Toen de Duitsers hierachter kwamen ging de grens ook in Koewacht definitief dicht. Dat was in februari 1916.

De Kerkstraat van Koewacht in België (collectie Willy Verschraegen) (foto: Willy Verschraegen)

Om de dodendraad te herdenken staat er tijdelijk weer een poort in Koewacht, net zoals die ruim honderd jaar geleden door de kerkgangers is gebruikt. Ook gaan schoolkinderen ook in Koewacht krokussen planten, net zoals dat op andere plaatsen langs het oude traject gebeurd.

Berichten over vrede

De kinderen hebben ook berichten over vrede uitgewisseld, net zoals de inwoners van Koewacht dat vroeger deden. Er worden nu alleen geen kerkbanken meer voor gebruikt.