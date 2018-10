Deel dit artikel:













Goes trekt opnieuw portemonnee voor Omnium

De gemeente Goes wil 750.000 euro uit trekken voor achterstallig onderhoud bij het Omnium in Goes. Daarnaast wordt in november een voorstel bij de gemeenteraad neergelegd voor een structurele oplossing om het sport- en recreatiecentrum overeind te houden. Ondanks allerlei investeringen in de afgelopen jaren worden de verwachte bezoekersaantallen niet gehaald.

Omnium zwembad Goes (foto: Omroep Zeeland) Het Omnium is de de afgelopen jaren uitgebreid met een overdekt tropisch bos en een zogenaamde Lazy River bij het zwembad. Ook is er flink geïnvesteerd in een topsport- en turnhal. Maar de nieuwe voorzieningen brengen nog niet voldoende geld op om te kosten te dekken en groot onderhoud uit te voeren.