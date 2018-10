Familie kan dood van Ezra nog niet afsluiten door twijfels over doodsoorzaak

Zondag is het precies een jaar geleden dat Ezra overleed. Het verhaal van Jeanine Trinidad, de moeder van Ezra, is er een van dierbare herinneringen, van heftige pijn, maar ook van geloof, hoop en liefde.

Het is de herfstvakantie van 2017. Ezra gaat met vrienden naar het zwembad in Goes. Jeanine Trinidad zit in de tuin bij een vriendin als ze helikopters en sirenes hoort. Even gaat door haar heen: 'Er zal toch niets met Ezra zijn?' Ze maant zichzelf tot kalmte en zegt tegen zichzelf dat ze niet zo gek moet doen.

Belletje van het zwembad

Maar dan wordt ze gebeld door iemand van het zwembad. "Het gaat niet goed met uw zoon." Ze zakt even in elkaar, maar stapt vervolgens in de auto en belt familieleden. Als ze aankomt, zijn ze druk met Ezra bezig, maar hij blijkt al overleden te zijn.

Ezra met zijn moeder Jeanine Trinidad (foto: Jeanine Trinidad)

"Familieleden huilden en stormden heen en weer, maar ik was heel kalm toen ik aan zijn voeten zat. Ik werd overgenomen door iets dat heel warm was en steeg boven mezelf uit", vertelt Jeanine.

Eerst God, dan familie en vrienden

Ondanks de hartverscheurende pijn door het gemis van haar 'vrolijke, spontane en creatieve Ezra', ervaart Jeanine het afgelopen jaar ook veel steun. "Als eerste bij God, daarna bij familie en vrienden. De hoop dat ik Ezra op een dag weer zal zien, geeft troost."

Ezra als peuter (foto: Jeanine Trinidad)

Toch kan Jeanine de dood van haar enige zoon nog niet goed afsluiten. "Ezra had een lichte vorm van epilepsie, dat werd al snel aangegrepen als de doodsoorzaak. Maar steeds meer dingen wijzen er op dat epilepsie er helemaal niks mee te maken heeft gehad."

De familie hoopt dat het openbaar Ministerie de zaak opnieuw opent en Ezra opgraaft om alsnog autopsie te doen. "Als het OM dat doet, weet ik zeker dat ze vinden wat de doodsoorzaak is geweest."

Vijf minuten stilte

Iedereen is aanstaande zondag vanaf 14.30 uur welkom bij het zwembad in Goes. Om 15:00 uur houdt de familie vijf minuten stilte om Ezra te herdenken.

