Cofidis laat Bouhanni thuis voor Tacx Pro Classic

Nacer Bouhanni wint een etappe in de Ronde van Cataloniƫ in 2017 (foto: ANP / Toni Albir)

De Franse sprinter staat niet op de meeste recente deelnemerslijst die de organisatie in handen heeft. "Het is bij ons niet bekend waarom hij niet meedoet. Dit is verontrustend", aldus voorzitter Kees Bal van de Tacx Pro Classic.

In de meest recente deelnemerslijst is wel Jarno Mobach uit Philippine opgesteld door zijn ploeg Sunweb Development Team. Mobach (foto) stond eerst op de reservelijst, maar doet nu toch mee. Opvallend want Mobach kampt al enige tijd met heup- en nekklachten. Afgelopen weekend deed hij nog wel mee aan de beloftenversie van Parijs-Tours.

Jarno Mobach (foto: Team Sunweb)

Jarno Mobach is niet de enige Zeeuw die meedoet aan de Tacx Pro Classic. Op de startlijst staan ook Lars Oreel uit Goes (Destil) en Thijs de Lange uit Kattendijke (Metec).

De andere Zeeuwse renners zoals Nick van der Lijke, Antwan Tolhoek, Marco Minnaard, Brian van Goethem en Timo de Jong doen niet mee.