Auto gekanteld bij ongeval in Kamperland

Ongeluk in Kamperland (foto: HV Zeeland)

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 18.00 uur. Naast twee ambulances kwam ook de brandweer ter plaatse om het slachtoffer uit de auto te halen. Door het weghalen van de voorruit kon de brandweer de gewonde man bevrijden. De Belg is vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend.

Een bergingsbedrijf uit Kamperland werd ingeschakeld om de auto weer recht te zetten en weg te slepen. De Ruiterplaatweg werd na een klein uur weer vrijgegeven voor het verkeer.