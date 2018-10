Campingeigenaar Duinrand mag plan voor recreatiepark uitwerken

Veel belangstelling voor vergadering over Duinrand (foto: Omroep Zeeland)

De insprekers varieerden van jong tot oud en afkomstig uit de Randstad, Duitsland, maar ook uit Zeeland. Ze mochten per persoon ongeveer twee minuten hun zegje doen. Dat was soms emotioneel, zoals bij een vrouw die vertelde dat ze de as van haar man in het duingebied had uitgestrooid en dat haar kleinkinderen uit Duitsland niet anders weten dan dat een vakantie, vakantie op camping Duinrand is.

Voor ruim 60.000 euro het schip in

Voorzitter van de werkgroep Duinrand, Arno van Trigt uit Goes, haalde zijn Duitse buurman als voorbeeld aan. De Duitser heeft twee jaar geleden een huisje gekocht voor 30.000 euro. "Hij heeft er ruim hetzelfde bedrag aan vertimmerd, en nu is het gewoon weg, want hij mag daar niet blijven."

Tijdens de raadsvergadering moesten extra stoelen in de zaal worden gezet. Normaal zitten er zo'n 25 mensen bij de vergaderingen, nu waren het er 115. Ook in de kantine zaten nog zo'n 50 mensen te luisteren. Daarvoor waren extra geluidsboxen in die ruimte neergezet. En er waren extra beveiligers. Volgens burgemeester Gerard Rabelink was dat omdat het zo enorm druk was.

Eigenaar van Duinrand, Machiel Blom, heeft de vaste gasten eerder al laten weten dat hij de emoties van hen begrijpt, maar ook dat hij zich vasthoudt aan zijn plan. "Er is vraag naar een ander soort recreatie en als bedrijf moet je daarop inspelen. Elders in het land zie je al een terugloop in het aantal stacaravans op campings, nu is Zeeland aan de beurt."

Op 25 oktober wordt er echt duidelijk wat er gaat gebeuren, want dan stemt de raad definitief over het collegebesluit.

