Enquête: hoever ga jij om een ander te helpen?

Mantelzorg in de praktijk (foto: Pixaby.com)

Het kan zijn dat je door je hoogbejaarde ouders, schoonouders of buren gevraagd wordt de boodschappen te doen of de heg te knippen. Waarschijnlijk geen probleem. Maar wil je ook de vloer dweilen, het bed verschonen of persoonlijke verzorging gaan bieden, zoals iemand een paar keer per week helpen bij het douchen? We vragen in de online enquête weten wat je er zelf van vindt.

Misschien wil je wel gaan helpen, maar heb je geen tijd of wonen je ouders te ver weg. Maar het kan ook zijn dat je het fijn vindt om hulp te bieden en het dus gewoon doet. Of gewoon vanzelfsprekend. Wat vind je: zou de overheid meer moeten helpen dan nu het geval is?

Dag van de Mantelzorg

De resultaten van de enquête worden op vrijdag 9 november, de dag voor de Dag van de Mantelzorg, bekend gemaakt. Het onderzoek is een samenwerking tussen de de NOS en de regionale omroepen. Uit de resultaten zouden ook eventuele verschillen tussen regio's moeten blijken.

