Zeeland wordt wakker: emoties bij raadsvergadering, mantelzorgers en extra geld voor Omniom

Veel belangstelling voor vergadering over Duinrand (foto: Omroep Zeeland)

Emoties bij vaste gasten camping Duinrand

Woedend zijn ze, de vaste gasten van camping Duinrand in Burgh-Haamstede. Dat bleek wel bij het inspreken tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Een vergadering waarin uiteindelijk duidelijk werd dat de eigenaar het plan voor het ombouwen van zijn camping tot een park met luxe vakantiewoningen verder mag uitwerken.

Lees ook:

Mantelzorg (foto: ANP)

Wil jij mantelzorger zijn?

Omroep Zeeland start vandaag een online-enquête naar mantelzorg. Centrale vragen zijn: wil jij mantelzorger zijn/worden voor familie of buren en hoever wil je daarin gaan? Als we weten hoe de Zeeuwen daarover denken, weten we ook of er straks nog voldoende mantelzorgers zijn. Vul de enquête in door op de link te klikken.

Lees ook:

Sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Geld voor Omnium

De gemeente Goes wil 750.000 euro uit trekken voor achterstallig onderhoud bij het Omnium in Goes. Daarnaast wordt volgend jaar een voorstel bij de gemeenteraad neergelegd voor een structurele oplossing om het sport- en recreatiecentrum overeind te houden.

Lees ook:

Het strand (foto: Miranda Flipse)

Weer

Ook vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht naar Zeeland gevoerd voor deze tijd van het jaar. Het wordt maar liefst 22 tot 24 graden. Er waait daarbij een matige zuidelijke wind die vanmiddag aan de kust geregeld vrij krachtig, 5 Bft, zal zijn. Het blijft de hele dag droog met zon en sluierbewolking.