Zeeuwse componist maakt symfonie van album Pink Floyd

Hij liep al jaren rond met het idee, maar op de één of andere manier kwam het er maar niet van. "Doordat ik geen directeur meer ben van de Zeeuwse Concertzaal heb ik de laatste tijd wat meer ruimte voor dit soort projecten. Vandaar dat ik de stoute schoenen heb aangetrokken om mijn droom te verwezenlijken."

Eisenga is al sinds het uitkomen van 'The Wall' onder de indruk van het album. "Het is fascinerend omdat het diepgaand is, zowel in tekst, muziek, inhoud en sound. Het gaat over de vergankelijkheid van een band en het vervreemden van je publiek, tot in het extreme.

Telkens wat nieuws

Eisenga heeft het album in de loop der jaren meer dan honderd keer beluisterd en elke keer hoort hij weer nieuwe elementen. "Ik ben als componist ook steeds op zoek naar de relatie tussen rock en klassiek en daar is dit idee ook mede uit voortgekomen."

Het album The Wall van Pink Floyd (foto: Douwe Eisenga)

95 procent Eisenga en 5 procent Roger Waters.

Eisenga benadrukt dat de symfonie geen arrangement of bewerking is van het album. "Het is geen The Wall in orkestvorm. Mensen die dat denken en komen luisteren komen een beetje bedrogen uit." Hij gebruikt elementen, korte motiefjes, een ritme of een akkoordenschema en bouwt daar z'n eigen symfonie mee op door gebruik te maken van de 'Eisenga compositiegereedschapskist'. "Het is zeg maar voor 95 procent Eisenga en voor 5 procent Roger Waters."

Ik ben m'n grootste fan, maar daarmee ben ik ook meteen m'n eigen grootste criticus. " Douwe Eisenga - componist

Het was een rollercoaster

Eisenga heeft een aantal maanden gewerkt aan de symfonie. Het was een proces van vallen en opstaan. "Het allermoeilijkste vond ik die lege bladzijde toen ik aan dit project begon. Het was een echte rollercoaster. Soms liep het als een trein. Maar er zaten ook dagen bij dat die karretjes maar moeizaam boven kwamen. Dat ik ook dingen moest weggooien. Ik weet namelijk van te voren nooit welk idee gaat werken en welk idee niet. Het was ook m'n eerste symfonie en dan meteen eentje van veertig minuten. Tja, een beetje uit de kluiten gewassen."

Douwe Eisenga leerde in eerste instantie zichzelf componeren en schreef in de jaren tachtig composities voor diverse theater-, film- en videoproducties. Van 1990 tot 1996 studeerde hij compositie aan het Gronings Conservatorium. Eisenga gebruikt popmuziek en klassieke muziek door elkaar in zijn composities, waarbij Eisenga toegankelijk en verrijkend wil zijn. Sinds 2010 krijgt zijn muziek steeds meer wereldwijde aandacht. Pianisten als Jeroen van Veen (NL), Lisa Kaplan (US), Nicolas Horvath (FR) en harpiste Assia Cunego (DU) spelen Eisenga's muziek in Amerika, Canada, China en Europa.

Eisenga is blij met het eindresultaat. "Kijk, ik ben m'n grootste fan, maar daarmee ben ik ook meteen m'n eigen grootste criticus. Als een stuk niet klopt qua opbouw, ritme, dynamiek of ik ben het na tien keer luisteren al beu, dan is het gewoon niet goed. Een stuk verlaat dus ook pas m'n werkkamer als ik voor de volle honderd procent tevreden ben."

Het Zeeuws Orkest

Aan dat criterium heeft de symfonie blijkbaar voldaan, want het stuk is inmiddels al een paar keer opgevoerd door Het Zeeuws Orkest. Zaterdag 13 oktober wordt het nog een keer gespeeld in theater De Mythe in Goes. Daarnaast is Eisenga in gesprek met zijn uitgever om te kijken of de partituur van The Wall Symphony verkocht kan gaan worden aan andere nationale en internationale orkesten.