Man waarschijnlijk verdronken na val in Scaldiahaven, bergingsactie stilgelegd door opkomend tij

De zoektocht naar de vermiste persoon is gestart. (foto: HV Zeeland)

De man was aan het werk op het werkeiland - een soort booreiland - dat aan de kade in de Scaldiahaven ligt. Rond 8.15 uur is hij in het water gevallen. Verschillende boten, de brandweer, duikers en een ambulance rukten uit en gingen op zoek naar de man.

Opkomend tij

Rond 10.00 uur meldde de politie dat de reddingsactie omgezet werd in een bergingsactie, omdat ze ervan uitgaan dat de man verdronken is. Momenteel wordt onderzocht hoe de bergingsactie verder gaat verlopen.

Duikers van de brandweer mogen maar tot een bepaalde diepte duiken. Door het opkomende tij is die diepte te groot geworden en is de bergingsactie gestaakt. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het bedrijfsongeval heeft kunnen gebeuren.