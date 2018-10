Man waarschijnlijk verdronken na val werkeiland in Scaldiahaven

De zoektocht naar de vermiste persoon is gestart. (foto: HV Zeeland)

De man was aan het werk op het werkeiland - een soort booreiland - dat aan de kade in de Scaldiahaven ligt. Rond 8.15 uur is hij in het water gevallen. Verschillende boten, de brandweer, duikers en een ambulance rukten uit en gingen op zoek naar de man.

Rond 10.00 uur meldde de politie dat de reddingsactie omgezet wordt in een bergingsactie omdat ze ervan uitgaan dat de man verdronken is.