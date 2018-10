Ombudsman: zieke vrouw had belasting wél terug moeten krijgen van Sabewa Zeeland

Een speciaal opgeleide hulphond, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse Ombudsman, Gertjan van der Brugge, noemt in een verklaring de onderbouwing van Sabewa Zeeland 'ondeugdelijk' en omschrijft de ontstane situatie als 'onwenselijk'. Hij vindt dat Sabewa Zeeland te weinig oog heeft voor de specifieke omstandigheden van de vrouw en in dit geval maatwerk zou moeten leveren.

Hulphond

De vrouw heeft een ernstige medische aandoening, waardoor zij afhankelijk is van een speciaal opgeleide hulphond. Zij ontvangt daarom van het UWV een hulpbehoevendheidstoeslag bovenop haar uitkering om de kosten van die hulphond te dekken.

Het UWV verhoogde in 2017 de uitkering in verband met een toename van kosten, maar door die verhoging heeft de vrouw volgens Sabewa Zeeland te veel 'inkomen' en heeft ze daarom geen recht op die kwijtschelding. Daardoor is de vrouw uiteindelijk duurder uit mét die toeslag dan zonder.

Het gaat om een verzoek tot kwijtschelding voor de gemeentelijke- en waterschapsbelasting van 2017. Sabewa Zeeland wees haar verzoek in eerste instantie af omdat zij een te hoog inkomen heeft én een te hoog banksaldo.

Te hoog banksaldo

De vrouw maakte bezwaar en Sabewa Zeeland besloot uit coulance het te hoge banksaldo niet meer mee te wegen. Het inkomen van de vrouw was volgens Sabewa Zeeland echter nog altijd te hoog, waardoor de instantie besloot om het verzoek tot belastingteruggaaf niet in te willigen.

Sabewa Zeeland is de uitvoeringsorganisatie die de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen verzorgt, namens het Waterschap Scheldestromen en de gemeentelijke belastingen van acht Zeeuwse gemeenten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen.

Daarbij zegt Sabewa Zeeland de wet- en regelgeving te volgen. Daarin staat namelijk dat bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek een uitkering van het UWV geheel tot het inkomen moet worden gerekend. Door het hoge banksaldo buiten beschouwing te laten zegt Sabewa Zeeland al voldoende rekening gehouden te hebben met de situatie van de vrouw.

Wel de letter, niet de geest van de wet

Daar is de Zeeuwse Ombudsman het niet mee eens. Want hierin is wellicht de letter van de wet gevolgd, maar niet de geest van de wet. Volgens de Zeeuwse Ombudsman kan het nooit de bedoeling zijn dat een uitkering van de ene overheidsinstantie ervoor zorgt dat een kwijtschelding van een andere overheidsinstantie wordt ingetrokken en dat vervolgens de burger daar financieel de dupe van wordt.

Voor de Zeeuwse Ombudsman is het duidelijk: het verzoek van de vrouw had niet klakkeloos afgewezen mogen worden, zoals dat nu wel gebeurd is. Sabewa Zeeland heeft in een reactie laten weten het besluit over het verzoek om kwijtschelding opnieuw kritisch te bekijken.

Onvoldoende

Het is niet de eerste keer dat er kritiek komt op de werkwijze van Sabewa Zeeland. Zo bleek in september dat het bepalen van de WOZ-waardes van huizen door Sabewa Zeeland niet goed verliep. Bij een onderzoek van de NOS scoorden de Zeeuwse Sabewa-gemeenten een onvoldoende.

In het jaarverslag van de Zeeuwse Ombudsman van 2017 concludeerde hij al dat Zeeuwen die een klacht hebben over de zorg te vaak van het kastje naar de muur gestuurd worden en verdwalen in een doolhof van instellingen. En in april bleek dat veel Zeeuwen door een storing geen melding hadden gekregen van Sabewa Zeeland over de belastingaanslag.

