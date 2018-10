Deze renners kun je zaterdag vooraan verwachten in de Tacx Pro Classic

Taco van der Hoorn (24 jaar, Roompot-Nederlandse Loterij)

Van der Hoorn speelde vorig jaar al een belangrijke rol in de finale van de Tacx Pro Classic. Hij werd toen tweede. Van der Hoorn is aan een goed naseizoen bezig en werd daarvoor al beloond met een overgang naar LottoNL-Jumbo. Door een hersenschudding miste de Rotterdammer een deel van het voorjaar.

Van der Hoorn won dit jaar de Primus Classic in België (1.HC) en een etappe in de Bink Banck Tour (World Tour). Hij eindigde vorige week nog als negende in Parijs-Tours.

Taco van der Hoorn wint een rit in de Binck Banck Tour (foto: ANP / Arne Mill)

Weersverwachting Met 23 graden wordt het een warme zaterdag in oktober. Het blijft zo goed als droog. Als er regen valt, is het minimaal (3% regenkans, 0 mm neerslag). Er staat een matige wind vanuit het Zuiden: kracht drie tot vier.

Timothy Dupont (30 jaar, Wanty-Groupe Gobert)

De renner uit Gent is bezig aan een goed najaar. Hij won in augustus Schaals Sels (1.1) en heeft verder korte uitslagen gereden in Omloop van het Houtland (1.1) en Grote Prijs Jef Scherens (1.1).

Afgelopen weekend werd Dupont elfde in Parijs-Tours. Als het op een sprint uitdraait op Neeltje Jans, is Dupont zeker een man om in de gaten te houden.

Sebastian Langeveld (33 jaar, Education First)

De ervaren coureur uit Lisse weet wel raad met de wind en kan zijn mannetje staan in waaierkoersen. De Nederlands kampioen van 2014 rijdt tot nu toe wel een anoniem seizoen. Wie weet kan hij zaterdag zijn eerste seizoenszege noteren op Neeltje Jans.

Sebastian Langeveld (foto: Orange Pictures)

Jelle Wallays (29 jaar, Lotto-Soudal)

De renner uit Roeselaere boekte dit seizoen zijn grootste zege door in de Ronde van Spanje een etappe te winnen. Wallays won eerder in zijn carrière Parijs-Tours (2014) en Dwars door Vlaanderen (2015). Vorig weekend werd hij twaalfde in Parijs-Tours.

Jelle Wallays van Lotto-Soudal wint etappe in de Ronde van Spanje (foto: ANP / Manuel Bruque)

- Bram Tankink stopt na achttien jaar als prof en rijdt morgen zijn laatste wedstrijd in het shirt van LottoNL-Jumbo.

- Daniel Abraham Gebru is de paralympisch kampioen van 2016 en rijdt morgen mee. In het shirt van BEAT Cycling Club. Sinds 2017 is de renner van Eritrese afkomst in het bezit van een Nederlands paspoort.

Marc Hirschi (20 jaar, Sunweb Development Team)

Dit jonge talent uit Zwitserland is een alleskunner. Hirschi werd in Innsbruck wereldkampioen bij de beloften, zijn grootste succes. Ook werd hij Europees kampioen in Slowakije bij de belfoten. Verder won Hirschi dit jaar etappes in kleinere koersen zoals Tour Alsace (2.2) en Grand Prix Priessnitz Spa (UCI Nations' Cup).

Guillaume Van Keirsbulck (27 jaar, Wanty-Groupe Gobert)

De renner uit Roeselaere won dit jaar de Antwerp Port Epic (1.1) en is een specialist in waaierkoersen. Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor Wanty-Groupe Gobert. Hij rijdt volgend seizoen voor CCC Team in de World Tour.

- De Zeeuwse eer wordt hooggehouden door Jarno Mobach uit Philippine (rijdt voor Sunweb), Thijs de Lange uit Kattendijke (Metec) en Lars Oreel uit Goes (Destil).

- Alle andere Zeeuwse renners rijden elders, zijn ziek/geblesseerd of hebben al vakantie.

Tacx Pro Classic

1e editie 2017 1. Timo Roosen LottoNL-Jumbo 2. Taco van der Hoorn Roompot - Nederlandse Loterij 3. Dylan Groenewegen LottoNL-Jumbo

Route

De start van de wedstrijd is om 12.30 uur op de Dam in Middelburg. De renners rijden daarna via Walcheren naar Vlissingen-Oost. Vervolgens rijden ze via de Zak van Zuid-Beveland naar Wemeldinge.

Daarna is in de route de Kattendijksedijk opgenomen en rijdt het peloton via Goes en Wilheminadorp naar de Zeelandbrug.

Op Schouwen-Duiveland voert de route de renners van Zierikzee naar Burghsluis. Daarna rijden de renners de Oosterscheldekering op, waar na een klein lusje op Noord-Beveland en een tweede lus op Schouwen-Duiveland de finish ligt. Voor de deur van Deltapark Neeltje Jans.

Finish

De lengte van de wedstrijd is 208 kilometer. De renners worden aan de finish verwacht tussen 17.10 (snelste tijdschema) en 17.52 (langzaamste tijdschema).

