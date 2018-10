ZLTO wordt vanaf december door een Zeeuw aangestuurd

Kathleen Goense (foto: ZLTO)

Zo wil de ZLTO de komende jaren meer van betekenis zijn op het erf van hun leden. De belangenorganisatie wil tuinders en boeren ondersteunen bij het leveren van hun bijdrage aan voedselzekerheid en -gezondheid, klimaat en vitaal platteland.

Goenses roots liggen in Zeeland: ze groeide op een Zeeuws akkerbedrijf op en ging in Goes naar school. Momenteel is ze directeur bij Rabobank, maar ze heeft ook ervaring met de agrifoodsector in binnen- en buitenland.