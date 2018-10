Deel dit artikel:













File op de A58 door gekantelde bestelbus

Het verkeer op de A58 heeft vanochtend tussen afrit Kruiningen en afrit Yerseke enige tijd in de file gestaan. In de richting van Vlissingen was ter hoogte van Kruiningen een bestelbus op z'n kant terecht gekomen.

De bestelbus kwam op z'n kant terecht. (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 10.10 uur op de rechterrijbaan. Het gaat waarschijnlijk om een eenzijdig ongeval. Politie, brandweer, ambulance en Rijkswaterstaat kwamen ter plaatse. Het slachtoffer kwam met de schrik vrij en is niet gewond geraakt. De weg is korte tijd dicht geweest vanwege bergingswerkzaamheden. Weggebruikers moesten rekening houden met zo'n dertig minuten vertraging. Rond 10.50 uur was de weg weer vrij.