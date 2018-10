Rik Mol speelt graag in verschillende settings

Is funk de muziekstijl die je het meest aanspreekt?

"Ik ben eigenlijk begonnen als klassiek trompettist, overgestapt naar de jazz en ik vind popmuziek ook super leuk. Dat is een mix geworden die te horen is op mijn albums. Als tiener was ik ontzettend fan van soulband Tower of Power en van Earth, Wind & Fire. Al die invloeden hoor je terug in mijn muziek."

Hoe stop je al die invloeden in elkaar?

"Die mix gaat eigenlijk vanzelf. Omdat ik daar heel veel naar geluisterd heb, pik je daar dingetjes van mee, heel natuurlijk. Dat is mijn muzieksmaak. Automatisch hoor je daar flarden van terug in je eigen muziek."

Belangrijk voor mij is dat het altijd 'grooved', dat het dansbaar is." Rik Mol - trompettist

Hoe komt je muziek tot stand, hoe werk je eigenlijk?

"De productie van deze plaat is 'organisch' gegaan. We zijn meteen de studio ingegaan met producer Dutch Flower. En de onderkant van de track (bas, drums en toetsen) ingespeeld. Daarna hebben we die partijen opnieuw laten opnemen met echt goeie muzikanten. Belangrijk voor mij is dat het altijd 'grooved', dat het dansbaar is. Als wij in de studio met z'n tweeën zaten te knikken met ons hoofd op de beat dan dachten we: dit wèrkt wel."

Maar er is ook zang, dus je moet de aandacht in de spotlight delen.

"Dat is toevallig op de track The Blame. Dat is een uitstapje. De zanger van Tower of Power, Brent Carter, werkt daarop mee. Het was bijzonder om met hem samen te werken. De rest van het album zijn vooral instrumentale dingen."

Je bent veelzijdig, van de enigszins 'gladde' Ryan Ricks tot de ongepolijste funky jazz. Het past je allemaal?

"Tot die twee dingen beperk ik het wel, maar ik werk ook veel voor andere artiesten. Dit vind ik gewoon super gaaf. Ik doe niet zo veel dingen anders: ik trek hetzelfde pak aan en heb dezelfde trompet vast. Het is puur muzikaal dat er wat dingen veranderen en dat is ook super leuk, dat je in verschillende settings kan spelen."

Remco van Schellen praat met Rik Mol over zijn manier van werken en veelzijdigheid