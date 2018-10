Het is feest bij ZeelandNet, vanwege de 10 miljoenste advertentie op het prikbord

Dit jaar werden veel schaatsen verkocht, toen het ineens winter werd (foto: Zeelandnet)

Volgens DELTA, waar ZeelandNet onderdeel van is, wordt het prikbord dagelijks door 20.000 mensen bezocht. Advertenties voor auto's meubelen en dieren zijn het populairst. Af en toe verschijnen er bijzondere advertenties op het prikbord. Zo zetten grappenmakers het Nederlands elftal en het stadhuis van Vlissingen al eens te koop. En iemand wilde de complete inboedel van zijn ex-partner online verkopen.

Marktplaats

Het idee van het prikbord is afgekeken van een supermarkt in Kamperland, waar briefjes hingen met verkoopadvertenties op een prikbord. Ook de landelijke koop- en verkoopsite Marktplaats heeft zo'n prikbord, maar ZeelandNet had die veel eerder. De Zeeuwse website begon drie jaar eerder dan Marktplaats met het prikbord. Op Marktplaats worden per dag gemiddeld 350.000 nieuwe advertenties geplaatst.

