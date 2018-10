Kansen afmaken en punten pakken is het credo voor Hoek

Rik Impens is met vijf treffers (beker en competitie) de topscorer van Hoek tot nu toe (foto: Orange Pictures)

"We starten in dezelfde opstelling als tegen SteDoCo en ik wil dat we vanaf het begin gelijk in een hoog tempo spelen. En dat we kansen die we tegen SteDoCo niet afmaakten nu wel erin schieten", aldus De Nooijer. "Ik hoop dat we De Dijk op deze manier kapot kunnen spelen."

Hoek speelde de afgelopen weken tegen ploegen die bovenin de ranglijst terug te vinden zijn, zoals Noordwijk en Quick Boys. Nu speelt Hoek op eigen veld tegen De Dijk uit Amsterdam, dat voorlaatste staat. "Het zegt niks denk ik. Het is lastig in te schatten. Afgelopen weekend won Ajax ook weer van DOVO."

Derde Divisie A

stand 1. Noordwijk 7-17 2. Quick Boys 7-17 3. DVS'33 7-13 4. Harkemase Boys 7-13 5. ASWH 7-13 6. Hoek 7-12 7. VVOG 7-12 17. De Dijk 7-1

Grote teen

De Nooijer kan tegen De Dijk geen beroep doen op Jelle Klap, die langdurig uitgeschakeld is door een enkelblessure. Ook Sven Mbikulu is nog niet beschikbaar door een bovenbeenblessure. En de rentree van Kim Van den Bergh duurt langer dan verwacht. De Belgische verdediger is niet inzetbaar vanwege een zware kneuzing aan zijn grote teen.