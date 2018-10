'Ik ben het zat!' biedt Zeeuwse gezinnen met problemen kans op een beter leven

Ik ben het zat! is bedoeld voor gezinnen met een lage sociaal economische status die het moeilijk hebben. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld financiële problemen of er is sprake van geen of slecht betaald werk. Daarnaast spelen problemen op het gebied van alcohol, drugs, gamen of gokken.

Het project wijkt af van de reguliere hulpverlening. Het richt zich namelijk niet op de problemen, maar juist op al die dingen die wel goed gaan in het gezin. Projectleider Fenna Boeke: "Het gaat bij deze kwetsbare gezinnen juist om een stukje positiviteit. Daar willen we de aandacht op vestigen. We kijken met het gezin vooruit. Wat gaat er goed? Welke wensen en verlangens heeft het gezin?"

Gezinscoach

De gezinnen worden begeleidt door een gezinscoach. Het gezin heeft eerst een intake gesprek met de coach om te kijken of het klikt. Als eenmaal blijkt dat er een basis van vertrouwen is, wordt er gestart met de begeleiding. Gezinscoach Najia Loukili: "Ik begeleidt gezinnen door gebruik te maken van de vijf levensdomeinen. En dan heb ik het over het sociale-, fysieke-, financiële-, emotionele- en zingevingsdomein."

Het doel van een coach als Loukili is om ervoor te zorgen dat deze vijf domeinen in balans raken. "Als er namelijk balans is in het gezin, vermindert namelijk de behoefte om bijvoorbeeld te drinken of te gokken."

Project 'Ik ben het zat' van start (foto: CZW Bureau)

Karin (fictieve naam) is één van de deelnemers van het project. Ze is alleenstaande moeder met twee kinderen en heeft een alcoholprobleem. Dat begon tijdens haar studententijd en is sindsdien verergerd. "Ik dronk na m'n werk, 's nachts doordrinken, totdat ik op een gegeven moment niet meer normaal kon functioneren op m'n werk."

Ik wilde een goede moeder zijn, waar m'n kinderen op een fijne manier aan terugdenken." Karin - deelnemer

Doorslaggevend voor Karin om op zoek te gaan naar hulp was vooral ook de gezinssituatie. "Ook in het gezin gaf het problemen, omdat ik niet meer de moeder kon zijn, die ik wilde zijn en niet de verantwoording kon nemen voor m'n kinderen. Dat wilde ik niet meer."

Karin kwam via maatschappelijk werk in aanraking met het project Ik ben het zat!. "Ik was het zat. Ik wilde een goede moeder zijn, waar m'n kinderen op een fijne manier aan terug denken. En niet de moeder die liever aan de fles zit dan met haar kinderen een spelletje te doen." Ze heeft zich uiteindelijk aangemeld en wordt nu begeleid."

Veel hulpverleners

In de afgelopen jaren heeft Karin meerdere hulpverleners voorbij zien komen. Maar dat leidde meestal tot niets. "Waar ik heel blij mee ben is dat dit project op zichzelf staat. Het rapporteert niet naar andere hulpinstanties. De coach staat naast me en niet tegenover me en we bepalen samen hoe we het gezin weer naar een gelukkig niveau kunnen brengen."

Project 'Ik ben het zat' van start (foto: CZW Bureau)

Omdat de gezinnen zich op vrijwillige basis aanmelden voor het project is bewust gekozen voor de term 'deelnemer'. "We hebben het niet over cliënten of slachtoffers. De gezinnen doen op vrijwillige basis mee aan dit project en spelen tijdens het traject een belangrijke rol. Ze moeten er namelijk volledig voor gaan en de coach heeft hierbij een ondersteunende en stimulerende taak."

Gezinnen vinden

Door de vrijwillige basis is het vrij lastig om gezinnen te vinden die mee willen doen aan het project. Boeke: "In eerste instantie moeten ze accepteren dat er een probleem is. En ten tweede moeten ze er dan iets aan willen doen. En dat is lastig. Mensen moeten zich kwetsbaar opstellen, moeten over een drempel met hun problemen en aanvaarden dat ze hulp nodig hebben."

Onwennig

De reguliere hulpinstanties staan volgens projectleider Boeke nog wat onwennig tegenover het nieuwe project, vanwege de totaal andere aanpak. "Ze zeggen bijvoorbeeld, zit er al niet genoeg zorg op dat gezin of is er al niet genoeg ondersteuning of bemoeienis. Maar wij willen ons juist niet bemoeien, maar in die hele wirwar van organisaties 't gezin begeleiden en helpen in het proces."

De aanpak van 'Ik ben het zat' Een gezin dat meedoet aan het project krijgt een persoonlijke en onafhankelijke coach die negen maanden lang, gemiddeld één keer per week samen met de gezinsleden kijkt naar de volgende vragen: - Wat gaat er goed?

- Welke dingen gaan er minder goed en zou je willen veranderen?

- Wat zijn de wensen en verlangens voor de toekomst?

- Welke stappen wil je zetten om die waar te maken? Deze stappen worden vervolgens ook echt gezet, met de hulp van de coach.

Project 'Ik ben het zat' van start (foto: GGD Zeeland)

Het project vindt momenteel alleen nog maar in Zeeland plaats, maar als het aan Boeke ligt, dan wordt het in de komende jaren uitgerold in de rest van Nederland. "We staan natuurlijk nog maar aan het begin van het traject. Maar mocht blijken uit de evaluatie dat het een succes blijkt te zijn, dan willen we natuurlijk gaan proberen om ook in andere delen van het land aan de slag te gaan met dit project."

Regie in handen

Karin is sowieso nu al erg positief over het project en denkt dat het ook andere gezinnen kan helpen om hun problemen te overwinnen "Het project betekent veel voor mij, omdat ik de regie in handen heb op de gebieden waar ik het nodig vind. En daar krijg ik hulp voor. Om de mens te worden die ik wil zijn."